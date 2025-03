Milan, chi farà l’Olivier Giroud al Maradona domenica sera? Dubbio Abraham-Gimenez per Conceiçao

vedi letture

Chi farà l’Olivier Giroud al “Maradona” domenica sera? Se lo chiede questa mattina Tuttosport che ricorda i diversi gol segnati dall'ex centravanti rossonero, ora in Mls al Los Angeles FC, contro la formazione partenopea nelle ultime stagioni. Il francese ha segnato per esempio la rete della vittoria nell'anno dello scudetto ed è andato in gol anche in Champions League nel match di ritorno dei quarti. Non va nemmeno dimenticata la sua doppietta nel 2-2 del 29 ottobre 2023.

UN SOLO DUBBIO - Il grande dubbio di formazione di Sergio Conceiçao per la trasferta di Napoli riguarda proprio il terminale offensivo rossonero: giocherà titolare Santiago Gimenez e Tammy Abraham? Il messicano sta bene, ha perfettamente recuperato dal piccolo problema alla caviglia che aveva rimediato in nazionale e ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. L'ex Feyenoord non segna da un mese e vuole interrompere il prima possibile questo digiuno. L'inglese è rimasto invece a Milanello durante questa sosta per le nazionali e scalpita per tornare titolare dopo le ultime buone prestazioni contro Lecce e Como entrando dalla panchina. La sensazione è che chi giocherà dal primo minuto al Maradona poi lascerà il posto al compagno nel derby di mercoledì valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia.

FORMAZIONE FATTA - Pochi dubbi invece per il resto della formazione rossonera, con Sergio Conceiçao che ha la rosa quasi completamente al completo visto che mancheranno solo lo squalificato Yunus Musah e l'infortunato Emerson Royal. Contro il Napoli, quindi, dovrebbe vedersi una difesa composta da Walker a destra, Theo Hernandez a sinistra e la coppia Gabbia-Thiaw al centro (il tedesco è favorito su Pavlovic e Tomori). In mezzo al campo, la diga rossonera sarà quella formata da Bondo e Fofana, mentre sulla trequarti spazio al solito trio alle spalle del centravanti, vale a dire quello composto da Pulisic a destra, Reijders in mezzo e Leao a sinistra.