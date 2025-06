Milan-City, contatti nelle ultime ore per Reijnders: trattativa in chiusura, accordo vicino

Sembra essere arrivata alla conclusione la telenovela tra Milan e City per quanto riguarda la cessione di Tijjani Reijnders. Almeno a quanto riporta Matteo Moretto su X, che scrive di una chiusura ormai imminente. Questo il suo aggiornamento:

"Il Manchester City é in chiusura per Tijjani Reijnders. Nuovi contatti con il Milan anche nelle ultime ore e accordo vicino. Si conta di definire la trattativa presto. Il City ha già raggiunto un’intesa di massima sul contratto con il centrocampista olandese".

I Citizens hanno spinto tanto su indicazione di Guardiola per arrivare al centrocampista olandese prima del Mondiale per Club e ora vedono il traguardo: i rossoneri, che nella prossima stagione non parteciperanno alla Champions League, "perdendo" così quasi 100 milioni di introiti tra diritti tv, premi, botteghino e sponsor, sono costretti ad una cessione remunerativa e dolorosa.

Reijnders è stato indubbiamente il miglior giocatore della triste stagione rossonera e ha concluso l'annata con 15 gol, 5 assist e 54 presenze tra tutte le competizioni. È in procinto di lasciare il Milan dopo due anni dal suo arrivo nell'estate del 2023 e dopo aver rinnovato il contratto, qualche settimana fa, fino al 30 giugno 2030. I rossoneri dovranno corrispondere all'AZ il 10% sulla plusvalenza che genereranno con la cessione al club inglese.

Un'operazione che va a smentire quanto detto da Furlani a DAZN prima di Milan-Monza, ultima giornata di campionato. Allora l'AD rossonero aveva detto con convinzione: "Per come siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici". E invece sta per arrivare il primo. Sarà anche l'ultimo? I tifosi, amareggiati, se lo augurano.