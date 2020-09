Milan, colpo in difesa solo con gli addii di Musacchio e Duarte. Milenkovic e Fofana costano troppo

Dopo aver blindato l’attacco con il rinnovo di Ibrahimovic e l’ingaggio di un jolly offensivo come Brahim Diaz, e rafforzato il centrocampo con Tonali (in attesa anche di Bakayoko), gli uomini di mercato del Milan possono pensare anche alla difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara continuano a guardarsi intorno in cerca di opportunità per il reparto arretrato.

PISTE COMPLICATE - In cima alla lista rossonera c’è sempre Milenkovic, ma le richieste della Fiorentina sono troppo alte. Così come non è praticabile, al momento, la pista che porta a Wesley Fofana, 19enne talento di proprietà del Saint-Etienne. Il club francese, infatti, ha già rifiutato una proposta del Leicester da 25 milioni di euro e non sembra intenzionato a lasciar partire il ragazzo.

CONFERME E CESSIONI - Il Milan, dal canto suo, considera incedibile Matteo Gabbia, per il quale sono arrivate offerte dal Genoa e dalla Fiorentina. Il classe ‘99 potrebbe al massimo partire in prestito, non certo a titolo definitivo. Stando sempre a quanto riferito dalla Gazzetta, l’acquisto di un nuovo centrale potrebbe essere finanziato solo dalle uscite di Musacchio e Duarte. Si prevedono tempi lunghi.