Milan competitivo sì, ma... A gennaio servirebbero rinforzi (PODCAST)

Nella serata di ieri, a margine della consegna del premio Golden Foot, Paolo Maldini si è così espresso sulla strategia del prossimo calciomercato del Milan: "Sinceramente la nostra squadra è competitiva e in questo momento non abbiamo intenzione di fare niente e non credo che faremo qualcosa sinceramente. Siamo sempre lì per i rinnovi, ci sono trattative e fin quando c’è tempo c’è speranza".

Sulla questione rinnovi le situazione sono diverse: Kessie è in stallo e più verso l'addio, mentre sono in trattativa i nuovi contratti di Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao. Sui nuovi acquisti, però, c'è qualcosa che andrebbe sistemato.

Nel podcast odierno ne discutiamo e commentiamo le possibili necessità: al Milan servirebbe rinforzarsi durante il calciomercato di gennaio? E in quali reparti?