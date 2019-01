Milan, conferma Paquetà: idee chiare e doppia fase completa, Lucas ha colmato un vuoto a centrocampo

Buona anche la seconda. E non era certo facile. Dopo l’esordio italiano in TIM Cup, Lucas Paquetà si è preso una maglia da titolare anche a Gedda. Gattuso - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - può consolarsi con la crescita del giovane brasiliano, tra i migliori in campo nel match di ieri contro la Juventus.

APPLAUSI - Se occorreva una conferma, è arrivata. Alla fine Rino l’ha sostituito, ma solo per una questione di stanchezza. Lucas, infatti, era alla seconda gara in pochi giorni e non si può certo pretendere la luna da un ragazzo arrivato da un paio di settimane in Italia. Di fatto, l’ex Flamengo ha impressionato anche stavolta. Il tacco delizioso con cui ha innescato la corsa Calhanoglu verso la mezz’ora ha strappato gli applausi del pubblico sausita.

DOPPIA FASE - Fioretto ma non solo: Paquetà ha recuperato anche un buon numero di palloni con una fisicità mai banale. Insomma, idee chiare, tignoso il giusto e doppia fase completa: il vuoto creato dall’assenza di Bonaventura - osserva la rosea - ora non c’è più. Rino può sorridere, il primo rinforzo di gennaio è di qualità.