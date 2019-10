Milan, Conti e quel rilancio atteso da tempo: Andrea ci (ri)prova, il prestito può aspettare

"Il rilancio arriverà", ha dichiarato di recente il manager Mario Giuffredi parlando di Andrea Conti. A bloccare il terzino, negli ultimi due anni, è stata la sfortuna, non c’erto la voglia né tantomeno la personalità. Un infortunio dopo l’altro, un’operazione dopo l’altra. E il rientro - come spesso accade in questi casi - è stato piuttosto problematico. Il giocatore ammirato a Bergamo non si è mai visto, ma è solo una questione di tempo.

RITMO - Ne sono convinti l’agente e gli estimatori di Conti, il quale ha bisogno di spazio (tradotto: di giocare con maggiore continuità) per riprendere confidenza col mestiere e ritrovare quel ritmo partita che gli manca (è evidente). "Nessuno credo abbia dubbi sulle sue qualità", ha aggiunto Giuffredi ai microfoni di TMW Radio. Certo che no, ma le critiche sono inevitabili e fanno parte del gioco. Perché Andrea, fin qui, non ha mai brillato se non in rare occasioni.

RISCATTO - Tutta colpa della malasorte, dicevamo, di quella maledetta serie di sfortunati eventi che ha condizionato - e non poco! - l’avventura in rossonero dell’ex atalantino. Secondo alcune fonti, i vertici milanisti starebbero pensando di cederlo in prestito a gennaio. Ipotesi certamente possibile, ma non così scontata. Perché Conti crede nelle sue potenzialità ed è seriamente intenzionato a riprendersi quello che la sfiga gli ha tolto. Ma con la maglia del Milan addosso.