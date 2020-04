Milan, conto alla rovescia per Rangnick: il summit decisivo quando finirà l’emergenza Coronavirus

Le smentite fanno parte del gioco. E così, dopo quelle del Milan, ieri è arrivata la "frenata" dello stesso Rangnick, che ha allontanato le voci sui rossoneri: "Non esiste un accordo, ci sono stati dei contatti in passato ma niente di concreto". In realtà, qualcosa bolle davvero in pentola. Ma è una sorta di corsa contro il tempo.

PROGRAMMAZIONE - Come riporta il quotidiano Tuttosport, il futuro di Rangnick al Milan è legato agli sviluppi dell’emergenza Coronavirus. Più tempo servirà per tornare alla normalità e meno saranno le possibilità di vedere il tedesco sulla panchina rossonera. Questione di... programmazione. O meglio, di tempistiche. L’attuale manager del gruppo Red Bull, infatti, è un professionista puntiglioso e difficilmente accetterebbe di gettarsi in una sfida sì intrigante ma complicata senza avere il giusto tempo per pianificare tutto.

FACCIA A FACCIA - Le parti, comunque, continueranno a sentirsi, al di là delle classiche smentite. I contatti delle ultime settimane (rigorosamente in conference call) sono serviti a superare alcune incomprensioni, come il budget a disposizione. Rangnick e Gordon Singer hanno deciso di fare il punto finale della situazione in un colloquio faccia a faccia. Un vertice definitivo - scrive Tuttosport - da dentro-fuori. Ma bisogna aspettare ancora un po’. L’incontro avverrà quando l’emergenza Coronavirus sarà finita.