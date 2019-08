Milan-Correa: proseguono i contatti, ma permane la distanza tra le parti: gli aggiornamenti

Il Milan non ha mollato Angel Correa, il classe '95 resta in cima alla lista rossonera per rinforzare il reparto offensivo di Giampaolo. Contatti continui con l'Atletico Madrid, il club di via Aldo Rossi insiste per provare a raggiungere un'intesa, ma le parti al momento non sono affatto vicine. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.

MN, LE CIFRE - La posizione del Milan è sempre quella: un'offerta economica complessiva da 42 milioni (bonus inclusi) e una percentuale di rivendita del 30% come premio variabile. L'Atletico, che non può chiudere Rodrigo dal Valencia senza l'uscita di Correa, continua a chiedere 50 milioni complessivi. Il bracio di ferro continua, con il giocatore che ha già detto si ad un contratto da 3/3.5 milioni all'anno per cinque stagioni.