Milan da scudetto? Pioli resta con i piedi per terra, ma intanto continua a vincere

Il Milan non si ferma più e ieri contro l'Udinese ha ottenuto la quinta vittoria nelle prime sei giornate di campionato. I rossoneri sono primi in classifica da soli e, nonostante il torneo sia solo all'inizio, c'è chi inizia a sognare in grande e a parlare addirittura di scudetto. Tra questi non c'è però Stefano Pioli, il quale non vuole esaltarsi troppo, ma vuole restare con i piedi per terra.

UNA PARTITA ALLA VOLTA - "Il nostro percorso è solamente all'inizio, l'obiettivo è migliorare il risultato dell'anno scorso. Le squadre che ci sono arrivate davanti più il Napoli sono davvero forti. Pensiamo ad una partita alla volta, poi i conti si fanno alla fine" sono le parole di ieri del tecnico milanista riportate stamattina da Tuttosport. L'allenatore rossonero ha risposto così a chi gli chiedeva se il suo Milan può veramente lottare per la vittoria finale.

PROFILO BASSO - Anche Zlatan Ibrahimovic ha fatto intendere che lo scudetto può essere un obiettivo del Diavolo, ma Pioli continua a tenere un profilo molto basso: "Zlatan può dire quello che vuole, sa benissimo quanto è importante per la crescita di questa squadra che il percorso è lungo è difficile. Pensiamo una partita alla volta e a superare queste sfide difficili" ha dichiarato sempre ieri Pioli nel post-partita. I risultati del Milan stanno facendo sognare i tifosi e forse anche qualche giocatore, ma il tecnico milanista sa bene che non bisogna guardare troppa avanti e fare solo un passo al volta. Però intanto la sua squadra continua a vincere...