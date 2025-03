Milan, dai prestiti può arrivare un tesoretto: Saelemaekers nome caldo, Pioli avvicinerebbe Kalulu alla Juve

L'arrivo della pausa nazionali ci conduce all'ultimo blocco di partite fino al termine della stagione. E sarà poi tempo di mercato. E il Milan potrebbe ricavare un importante tesoretto dai riscatti dei giocatori che sono in prestito altrove. Se venissero ceduti tutti al prezzo fissato al momento del riscatto, il club arriverebbe a incassare oltre 80 milioni. Scenario ovviamente che a oggi è impensabile. Ma vediamo giocatore per giocatore qual è la situazione:

YACINE ADLI (Fiorentina)

È partito fortissimo e c'è sicuramente il suo contributo quando la Fiorentina ha inanellato in autunno otto vittorie consecutive. Il suo calo è coinciso con quello della viola, poi l'infortunio. Nel frattempo anche la situazione relativa a Raffaele Palladino è tutta da valutare ed è una discriminante importante relativamente al suo riscatto. Da non escludere uno scambio quasi alla pari con Riccardo Sottil, in prestito al Milan e con un prezzo di riscatto di 10 milioni.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10.5 milioni

- - -

ISMAEL BENNACER (Marsiglia)

L'algerino fin qui è titolare e dopo le prime esaltanti uscite ha iniziato a calare di rendimento, basi pensare che nelle ultime due uscite ha rimediato altrettanti 4 in pagella dalla stampa francese. Da attenzionare la situazione relativa a Roberto De Zerbi, il cui nome è stato nuovamente accostato al Milan. In caso di mancata conferma del tecnico anche la situazione dell'algerino, fortemente voluto dall'allenatore, potrebbe cambiare. Certo, è difficile che il Milan ci punti nuovamente considerando che lo stesso Bennacer abbia voluto cambiare aria.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più 2 di bonus.

- - -

LORENZO COLOMBO (Empoli)

Lo scorso 30 novembre il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, aveva aperto al riscatto suo e di Devis Vasquez. Era la 14ª giornata di campionato e l'Empoli viveva una situazione completamente diversa. In questo 2025 i toscani non hanno mai vinto una partita di campionato e sono precipitati in zona retrocessione. E Colombo nelle ultime 11 partite ha segnato solo un gol. A oggi è pensare a un riscatto, considerando che il prezzo fissato. In caso di retrocessione, è quasi da escludere la sua permanenza.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni



- - -

PIERRE KALULU (Juventus)

È un giocatore che piace a Thiago Motta, che non se ne è mai privato appena ha potuto. Peccato che l'italo-brasiliano sia più traballante che mai e un cambio di panchina può mettere tutto in gioco. Ma, dato che il nome che sta emergendo in questi giorni, è quello di Stefano Pioli, allora tutto lascia presupporre al riscatto a fine stagione.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni più 3 di bonus.



- - -

MARKO LAZETIC (TSC Backa Topola)

Non rientra nei piani del Milan. E il rendimento deficitario in Serbia (2 reti in 32 partite) non ne agevola le possibilità di riscatto. Con il contratto con i rossoneri in scadenza nel 2026 è possibile l'addio definitivo al termine della stagione.

Stato trasferimento: prestito secco

- - -

ALVARO MORATA (Galatasaray)

Comunque vada al Galatasaray, il ritorno al Milan è da escludere. Il club turco ha tempo fino al 2026 per esercitare il riscatto, pertanto è un discorso che verrà affrontato con calma. A oggi sono 5 le presenze col Gala e 2 reti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto a 8 milioni fino al 15.1.2026 e a 9 milioni fino al 10.6.2026 (in caso di prolungamento del prestito)



- - -

MARCO PELLEGRINO (Huracan)

Il trasferimento all'Huracan gli sta facendo bene, è titolare inamovibile e la squadra ha vinto quattro partite consecutive, peraltro senza subire reti. Nella sfida contro il Racing Avellaneda è stato il migliore in campo e le statistiche sono impressionanti: primo nei rinvii difensivi (18), primo nei tiri respinti (3), tutti i duelli vinti (5 a terra e 2 aerei), mai stato dribblato. Ci punterà il Milan? Il giocatore sogna il ritorno in rossonero ma un ulteriore prestito potrebbe essere la soluzione più percorribile.

Stato trasferimento: prestito secco

- - -

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Vincenzo Italiano lo stima, lui non è sempre titolare. E il prezzo di 12 milioni lascia il beneficio del dubbio sulle possibilità di riscatto. Molto passerà dalla qualificazione in una competizione europea dei felsinei. Non è da escludere una trattativa ex novo, col Bologna che punterà ad assicurarsi il giocatore a un prezzo inferiore. Per lui fin qui 21 presenze e 4 reti.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni



- - -

NOAH OKAFOR (Napoli)

Il prezzo di 23.5 milioni fissato al momento del trasferimento, l'ultimo giorno del mercato invernale, lascia presupporre che non ci siano possibilità di riscatto, sicuramente a queste condizioni. Ci si risiederà a un tavolo, eventualmente, più avanti per fare una nuova valutazione e tutto passerà dal contributo dello svizzero in questa volata scudetto. Fin qui Okafor ha raccolto però solo scampoli di gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 23.5 milioni



- - -

ALEXIS SAELEMAEKERS (Roma)

È il giocatore maggiormente valorizzato dal prestito. Il Milan ha il grande vantaggio di aver dato il belga solo in prestito secco, pertanto se i giallorossi lo vorranno (e lo vogliono) dovranno farlo alle condizioni poste dai rossoneri. Saelemakers si sta trovando bene nella Capitale ed è un dettaglio che può fare la differenza. Molto dipenderà anche dal nuovo allenatore dei giallorossi, ma l'idea del Milan è quella di cederlo alle migliori condizioni economiche possibili. Base di partenza 20 milioni.

Stato trasferimento: prestito secco

- - -

DEVIS VASQUEZ (Empoli)

Fino a gennaio il riscatto sembrava cosa fatta, anche considerando la cifra irrisoria fissata. Nella sessione di mercato invernale però il club ha preso Marco Silvestri, che gli ha preso il posto nelle ultime quattro partite di campionato. Cosa succederà adesso?

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro

- - -

KEVIN ZEROLI (Monza)

Mandato sei mesi al Monza per farsi le ossa in Serie A. Rientrerà al Milan a fine stagione.

Stato trasferimento: prestito secco