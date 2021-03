Milan, dal mercato una punta giovane da affiancare a Ibrahimovic: tre (almeno) i nomi sul taccuino

Ibrahimovic più un altro centravanti, in attesa di capire quale sarà il futuro di Mandzukic. Nel prossimo mercato estivo il Milan - alla luce delle indicazioni avute in questa stagione - dovrà giocoforza investire su una prima punta, un profilo ovviamente più giovane di Zlatan o dell’ex Juve.

IDEA VLAHOVIC - Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulle strategie del club rossonero, soffermandosi proprio sulla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Sono tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara. Nelle ultime ore, ad esempio, è tornato di moda il nome di Dusan Vlahovic, giovane talento di proprietà della Fiorentina. La valutazione è piuttosto alta, ma in caso di qualificazione in Champions il Milan avrebbe a disposizione un budget più corposo.

OCCHIO A BELOTTI - Nel mirino dei rossoneri c’è anche Edouard del Celtic, già monitorato la scorsa estate come potenziale vice Ibrahimovic. Non va dimenticata, infine, l’opzione italiana che porta il nome di Andrea Belotti. Il "Gallo" è stato spesso accostato al Milan anche in virtù della sua situazione contrattuale con il Torino: occhio ai possibili sviluppi si questo fronte.