Milan, dalla Nazionale torna un Calhanoglu con più fiducia: Gattuso lo rivuole leader tecnico come un anno fa

Terminati gli impegni con la Nazionale turca, Hakan Calhanoglu si riunirà oggi al gruppo rossonero per iniziare a preparare il match di sabato in casa della Samdporia. Le due gare con la Turchia riconsegnano a Rino Gattuso un giocatore con maggiore fiducia: nella sfida contro l'Albania, il numero 10 milanista ha infatti segnato un gol, mentre in quella successiva contro la Moldavia ha regalato un bellissimo assist in rovesciata.

COME UN ANNO FA - Dopo una prima parte di stagione molto complicata, Calhanoglu, nonostante ancora qualche alto e basso, è apparso in crescita nelle ultime settimane e la speranza a Milanello è che sia uno dei protagonisti del finale di stagione del Milan, proprio come era successo un anno fa quando nel girone di ritorno era stato uno dei leader tecnici del Diavolo. A riferirlo è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che il momento del turco è finalmente positivo e ora ci sono tutte le condizioni per rendere al meglio.

DUBBIO SUL RUOLO - Hakan sarà sicuramente titolare sabato in casa della Sampdoria, anche se ci sono ancora dubbi sul ruolo che ricoprirà: se infatti Paquetà non dovesse essere al top dopo gli impegni con il Brasile, il numero 10 milanista potrebbe essere schierato da mezzala, con uno tra Borini e Castillejo nel tridente d'attacco. Se invece il brasiliano dovesse giocare regolarmente, allora il turco sarà impiegato nel consueto ruolo di esterno sinistro.