Milan, dalle cessioni il tesoretto per gli ultimi colpi in entrata: in uscita Hauge, Conti, Castillejo e Krunic

Il Milan ha già fatto tanto sul mercato, ma la campagna acquisti rossonera non è ancora finita: mancano infatti un trequartista, un centrocampista, un attaccante esterno e un terzino destro. Il club di via Aldo Rossi ha già investito tanto e quindi ora per chiudere altri colpi in entrata è fondamentale fare delle cessioni che portino un po' di milioni nelle casse milaniste.

TESORETTO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo è ad un passo dal chiudere il trasferimento all'Eintracht Francoforte di Jens Petter Hauge per una cifra intorno ai 12 milioni di euro. Ma quella del norvegese non sarà l'unica cessione: in uscita ci sono infatti anche Andrea Conti, Samu Castillejo e Rade Krunic. Dai loro addii, il Milan spera di incassare tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra che permetterebbe ai rossoneri di avere un bel tesoretto per completare la rosa di Stefano Pioli.

IN USCITA - Conti è appena rientrato dal prestito al Parma, dove però potrebbe tornarci, a meno che non arrivi qualche offerta interessante da club di Serie A. Il futuro di Castillejo potrebbe essere invece in Spagna, con il Betis che da tempo lo ha messo nel mirino. La novità degli ultimi giorni è infine la possibile partenza di Krunic: per lui si è fatto avanti lo Spezia, ma nei prossimi giorni potrebbero muoversi anche altre società.