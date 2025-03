Milan, difficile puntare in alto quando non sei in grado di difenderti

Politano e il 400esimo gol in carriera di Romelu Lukaku hanno spento anche l'ultima fievole speranza di Champions League per il Milan di Sergio Conceiçao. Ma in effetti, come scritto anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, è difficile puntare in alto quando non sei in grado di difenderti.

Una difesa che si scioglie come neve al sole

Lasciando un attimo da parte la seconda frazione di gioco, il primo tempo del Milan è stato inquietante. Il Napoli non è il Lecce o il Como, con tutto il rispetto parlando, e la rimonta tentata questa volta non è riuscita, nonostante un indemoniato Leao ed un ottimo Luka Jovic. Il Diavolo è stato ancora una volta tradito dai suoi uomini migliori, ma soprattutto da una difesa che si scioglie come neve al nove.

Compreso anche il match di ritorno contro il Feyenoord, infatti, sono sette le partite consecutive con almeno un gol al passivo. Non solo: da quando Sergio Conceiçao siede sulla panchina del Milan, Mike Maignan è riuscito a tenere la porta inviolata solo in 3 occasioni. Ma in effetti queste altro non solo che la conseguenza diretta di una difesa instabile, senza una coppia di centrali titolari.

Champions un miraggio, Coppa Italia l'ultima spiaggia

Per mantenere accesa la fiamma europea il Milan ieri sera aveva l'obbligo di vincere. Ma come spesso successo nel corso di questa stagione, il Diavolo ha dimostrato di non avere continuità, dimostrandosi essere troppo fragile e debole quando invece avrebbe dovuto fare diversamente. Adesso la Champions League dista 9 punti, un miraggio, con la Coppa Italia che a questo punto rappresenta l'ultima spiaggia per l'Europa.

Ma battere l'Inter capolista è battile? Il calcio è imprevedibile, ma non è assolutamente semplice se si sbirciano i numeri. Contro le squadre che lo precedono in classifica, infatti, il Milan ha collezionato appena 7 punti, quattro dei quali proprio i rivali cittadini. Ed è questo quello che potrebbe far sperare.