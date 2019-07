Milan-Donnarumma, rinnovo necessario in caso di permanenza: il club deve tutelarsi per il futuro

Il Milan ha aperto alla cessione di Donnarumma, ma non lo lascerà partire per meno di 50 milioni. Ecco perché i rossoneri hanno già rispedito al mittente la prima offerta del Paris Saint-Germain (20 milioni più il cartellino di Areola). Insomma, i vertici di via Aldo Rossi sono sì disposti a sacrificare Gigio, ma solo a determinate e vantaggiose condizioni.

SOLO SOLDI - Maldini e Boban, come detto, hanno rifiutato la proposta di Leonardo. L’obiettivo è monetizzare il più possibile dalla vendita di un giocatore che può fruttare una sostanziosa plusvalenza. Nessuna contropartita, dunque: il Milan vuole solo contanti. In caso di partenza di Donnarumma, il titolare diventerebbe Pepe Reina. I rossoneri si aspettano il rilancio del Psg, ma attenzione anche al Manchester United. Tuttavia, la possibilità che Gigio possa restare non è da escludere. Anzi...

RINNOVO - Il Milan, come riporta Tuttosport, si trova davanti a due strade: cedere subito il giovane portiere oppure sedersi al tavolo con Raiola per discutere del rinnovo del contratto. Donnarumma ha un accordo fino al 2021: la società milanista, dunque, qualora il ragazzo dovesse rimanere, dovrà tutelarsi per evitare di ritrovarsi l’estate prossima in una condizione di svantaggio con un giocatore in scadenza tra un anno.