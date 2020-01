Milan, Donnarumma senior in campo due anni dopo quel derby di Coppa: proverà a concedere il bis

Due presenze, tante panchine. Nelle ultime stagioni, Antonio Donnarumma - chiuso dal fratello Gigio e dal veterano Pepe Reina - ha giocato con il contagocce. Ma domani, contro la Spal, toccherà proprio a lui. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sono passati poco più di due anni da quando il 29enne portiere ha vissuto una serata da vero protagonista, anche allora in Coppa Italia.

SERATA DI GLORIA - Era il 27 dicembre 2017 e Antonio, approfittando dell’infortunio del titolare Gigio e dello stop nel riscaldamento del vice Storari, si presentò in campo contro l’Inter, disputando tra l’altro una buona gara. Coincidenze fortunate spianarono la strada a Donnarumma senior, che domani proverà a replicare. Con Reina volato in Premier League e Begovic appena arrivato, sarà proprio lui a difendere la porta del Milan contro la Spal, gara importantissima per i rossoneri.

OBIETTIVO - La Coppa Italia, infatti, largamente snobbata durante la gestione Berlusconi, è diventata adesso una via maestra per provare a conquistare l’Europa. Insomma, un obiettivo che la squadra di Pioli proverà a centrare. Si comincia dalla Spal, con Ibrahimovic là davanti e Antonio Donnarumma tra i pali: una chance da non sprecare.