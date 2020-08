Milan, dopo Rodríguez altre cessioni in vista: da Reina a Calabria, ecco la lista dei partenti

Da una parte il rinnovo di Ibra e le idee di mercato in entrata (da Milenkovic a Bakayoko), dall’altra gli esuberi e l’esigenza di cedere. L’addio di Ricardo Rodríguez non sarà certo l’unico. Il Milan, infatti, sta lavorando su altre uscite con un obiettivo ben preciso: sfoltire la rosa, “tagliare” un paio d’ingaggi pesanti e racimolare qualche milione da reinvestire nella campagna acquisti.

VIA PEPE - Come riporta Tuttosport, tra i giocatori in partenza c’è Reina. L’esperto portiere vuole ancora giocare ed essere protagonista, mentre al Milan non dispiacerebbe risparmiare i 3.5 milioni del suo ingaggio. Insomma, ci sono tutti i presupposti per dirsi addio. Lo spagnolo piace al Valencia, ma occhio alle piste italiane. In uscita c’è anche Duarte, ma il brasiliano dovrebbe partire in prestito. Incerto anche il futuro di Paquetà, che il Milan spera di poter inserire nell’operazione Milenkovic.

ESTERNI IN VENDITA - Tornando in difesa, ci sono due elementi dell’attuale rosa con le valigie in mano. Diego Laxalt non ha convinto lo staff tecnico rossonero: l’uruguaiano è seguito dalla Lokomotiv Mosca, che ritiene però eccessiva la richiesta del Milan (10 milioni). Anche Calabria dovrebbe lasciare Milanello: il terzino piace a Siviglia e Betis, che lo vorrebbero in prestito (ci vuole almeno l’obbligo di riscatto).