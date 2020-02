Milan, dubbi in difesa: doppio ballottaggio in vista del derby. E occhio a Saelemaekers

Meno tre al derby di Milano. Sono giorni d’attesa e di grande lavoro a Milanello, dove Stefano Pioli continua a studiare la miglior formazione da opporre all’Inter. Pochi dubbi a centrocampo, con Bennacer e Kessié che dovrebbero agire in mezzo, sostenuti sugli esterni da Calhanoglu (a sinistra) e Castillejo (sul versante opposto). In attacco, invece, Ibrahimovic dovrebbe essere affiancato da Leao (avanti su Leao).

IPOTESI SAELEMAEKERS - Più incertezza, invece, in difesa. Come riporta Tuttosport, Conti e Calabria - entrambi non al meglio della condizione - si giocano il posto sul binario di destra. Il ballottaggio, dunque, dovrebbe essere tra loro due, ma attenzione al "terzo incomodo", ovvero a Saelemaekers. Il belga si è presentato bene a San Siro nella gara col Verona giocando proprio da terzino. Ecco perché, se i due italiani non dovessero dare le giuste garanzie, potrebbe spuntarla proprio l’ex Anderlecht.

KJAER O MUSACCHIO - Testa a testa anche al centro della retroguardia. Simon Kjaer ha smaltito l’influenza che lo aveva bloccato alla vigilia di Milan-Verona, ma dovrà fare i conti con l’agguerrito Mateo Musacchio, che ovviamente punta a una maglia da titolare. Nessun dubbio, invece, sull’impiego di Theo Hernandez e Gigio Donnarumma, punti di forza della squadra di Pioli.