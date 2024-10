Milan, due giornate a Theo Hernandez: la motivazione del Giudice Sportivo. Salterà Udinese e Bologna

vedi letture

E' uscito il comunicato del Giudice Sportivo dopo la settima giornata di Serie A. In casa rossonera c'era grande attesa per conoscere quante giornate di squalifica avrebbe preso Theo Hernandez dopo l'espulsione di domenica contro la Fiorentina: il terzino francese, che indossava anche la fascia da capitano, ha proferito qualche parola di troppo all'arbitro Pairetto che ha estratto il cartellino rosso poco dopo il triplice fischio finale.

DUE GIORNATE - Alla fine le previsioni che circolavano in questi giorni sono state rispettate: Theo Hernandez è stato infatti squalificato per due giornate. Queste la motivazione del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea: "Due giornate di squalifica a Theo Hernandez per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara".

ECCO QUALI PARTITE SALTERA' - Il terzino francese sarà quindi costretto a saltare i prossimi due impegni del Milan in campionato: quello del 19 ottobre alle 18 a San Siro contro l'Udinese e quello successivo in casa del Bologna che è in programma invece il 26 ottobre alle 18. Tra queste due gare, c'è la sfida casalinga di Champions League contro il Club Bruges, per la quale Theo Hernandez sarà ovviamente regolarmente a disposizione.

CHI AL SUO POSTO? - Chi prenderà il suo posto in campo in questi due match? Vista la mancanza di una vera alternativa all'ex Real Madrid, servirà adattare qualcuno come per esempio Emerson Royal o Pavlovic oppure schierare un giovane del Milan Futuro come Jimenez o Bartesaghi, che rientrerà dopo aver scontato contro la Fiorentina la giornata di squalifica rimediata in seguito all'espulsione contro il Lecce.