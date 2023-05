Milan, è già praticamente deciso il futuro di Pioli

MilanNews.it

La stagione del Milan potrebbe ancora - a detta di Paolo Maldini - essere da 8 se i rossoneri dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League dopo aver raggiunto il traguardo delle semifinali in quella che sta per concludersi. Nonostante questo voto, però, non sono mancate le critiche (anche) a Stefano Pioli... Quale sarà, dunque, il suo futuro?

In casa Milan, le idee sono piuttosto chiare: Stefano Pioli, a meno di clamorosi e inaspettati colpi di scena, resterà sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Due i motivi principali: l'area tecnica e la proprietà credono fermamente nel progetto e nel progetto con Pioli, in coerenza con il rinnovo fino al 30 giugno 2025 firmato lo scorso 31 ottobre, e credono che sulla piazza non ci siano in giro allenatori migliori dell'emiliano per far sviluppare ancora il club di via Aldo Rossi.I risultati, d'altronde, stanno dando molta ragione a Pioli. Da quanto è arrivato sulla panchina rossonera, il Milan ha collezionato un secondo posto, uno Scudetto, le semifinali di Champions League e una possibile terza qualificazione alla massima competizione europea nel campionato in corso. È chiaro che non sempre sia stato tutto rose e fiori e i miglioramenti da fare, anche per quanto riguarda l'apporto di Pioli stesso, siano evidenti, ma la stabilità e la continuità sono chiavi necessarie per un progetto che funziona.