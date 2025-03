Milan, è il momento delle scelte: dal ds all'allenatore fino al nuovo stadio

Nelle prossime settimane il Milan dovrà fare alcune scelte molto importanti per il futuro del club rossonero. Se in campo il Diavolo, reduce dalla vittoria in rimonta contro il Lecce, dovrà cercare di chiudere al meglio la stagione, fuori i dirigenti milanisti dovranno prendere decisioni fondamentali, a partire dal nome del nuovo direttore sportivo.

DS E ALLENATORE - Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, la rosa dei candidati, invece di restringersi, si è ampliata: questo perchè al momento né Fabio Paratici (sul quale pesa la squalifica e un processo penale ancora in corso per i bilanci Juve) né Igli Tare (pare non amato da Ibrahimovic) sembrano convincere tutti a Casa Milan. Andrea Berta, ex Atletico Madrid, era il preferito, ma ha chiuso con l'Arsenal e dunque il suo nome fa tolto dalla lista dei desideri del Diavolo. E così si stanno iniziando a valutare in via Aldo Rossi altri profili, come per esempio quello di Tony D'Amico. Una volta nominato il nuovo direttore sportivo, sarà il momento di scegliere il futuro allenatore visto che a fine stagione le strade del Milan e di Sergio Conceiçao sono destinate a dividersi.

NUOVO STADIO - C'è poi un'altra questione importante che dovrà essere sistemata nelle prossime settimane, vale a dire quella che riguarda il nuovo stadio. Nei giorni scorsi, Milan e Inter avrebbero dovuto consegnare al Comune di Milano la loro offerta di acquisto di San Siro e delle aree circostanti, ma a Palazzo Marino non è arrivato nulla. Il sindaco Giuseppe Sala ha però fretta di definire la questione del futuro del Meazza e per questo avrebbe scritto una lettera a rossoneri e nerazzurri per chiedere il punto della situazione e per convocare i rappresentanti delle due società per la giornata di oggi se, come probabile, la proposta di acquisto non arriverà questa mattina. Ricordiamo che il Milan non ha mai abbandonato la pista del nuovo stadio da solo a San Donato, anzi l'Accordo di Programma sta andando avanti regolarmente.