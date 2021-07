Milan, è la notte di Giroud: prima in rossonero per il francese, arrivato in gran forma a Milanello

È il giorno di Giroud. Non giocherà dall’inizio all’Allianz Riviera di Nizza, ma ci sarà. Olivier scenderà in campo, probabilmente nel secondo tempo, questo lo deciderà Pioli. Una cosa è certa: l’avventura in rossonero dell’esperto attaccante comincerà da “casa sua”, ovvero dalla Francia.

VOGLIA DI MILAN - Come detto, mister Pioli lo getterà nella mischia nella ripresa - da vedere se subito dopo l’intervallo o un po’ più in là - poi toccherà a lui darsi da fare al centro dell’attacco milanista. Giroud freme dalla voglia di indossare questa maglia: ha voluto fortemente il Milan e vuole iniziare nel migliore dei modi questa nuova esperienza. Pioli punterà molto sull’ex Chelsea, il quale si alternerà con Ibrahimovic nel ruolo di prima punta, a meno che il tecnico non decida di cambiare modulo per schierare entrambi là davanti.

IN FORMA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Giroud ha appena tre allenamenti sulle gambe - automatismi e intesa con i compagni sono quindi da perfezionare - ma chi lo ha visto all’opera in questi giorni garantisce che il centravanti è già avanti sulla tabella di marcia. I test fisici, infatti, hanno dato ottimi riscontri: Olivier si è presentato a Milanello tirato a lucido e già in forma, e ora vuole prendere possesso dell’attacco di Pioli.