Milan, ecco Ibra in aiuto di Leao: Rafa non segna in Serie A da oltre tre mesi

La prima cosa che Zlatan Ibrahimovic ha fatto ieri dopo essere sbarcato a Malpensa da Miami è stata di andare subito a Milanello per incontrare Stefano Pioli e la squadra che si sta preparando la trasferta di domenica sul campo dell'Empoli. Lo svedese, che sarà presente al Castellani, ha parlato con molti giocatori, in particolare con Rafael Leao, reduce dalla rete in Coppa Italia contro il Cagliari.

LUNGO DIGIUNO IN A - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che ricorda che il giovane attaccante portoghese non segna un gol in Serie A da oltre tre mesi: l'ultima rete risale infatti allo scorso 23 settembre, quando decise il match casalingo contro il Verona (quel giorno indossò anche la fascia da capitano). La speranza a Milanello è che il ritorno di Ibra possa dare la scossa giusta a Leao in vista della trasferta di domenica sul campo dell'Empoli.

GRANDE RAPPORTO - Tra i due c'è un grande rapporto, come testimoniano le parole del portoghese rilasciate a Sky nei giorni scorsi: "Quando facevo buone partite lui non mi diceva niente, quando giocavo male invece lui arrivava e mi diceva ‘Rafa…’. Mi trasmetteva una pressione positiva. Quando sai che una persona ti parla per aiutarti, sai che ti vuole bene e quindi i consigli di Ibra mi hanno aiutato. Adesso con il suo ritorno mi aiuterà ancora di più, è una persona importante per tutti noi e per il Milan. Fondamentale averlo con noi". Basterà la presenza di Ibrahimovic per chiudere il lungo digiuno di gol di Leao in campionato?