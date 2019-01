Milan, ecco il tuo centravanti: Piatek è un mix tra Gilardino e Crespo che cerca la sua consacrazione in rossonero

Non è ancora ufficiale, ma Krzysztof Piatek sembra destinato a diventare il nuovo attaccante del Milan al posto di Gonzalo Higuain, il quale si trasferirà nelle prossime ore al Chelsea. I rossoneri devono ancora trovare un accordo definitivo con il Genoa, ma le parti sembrano essere abbastanza vicine alla fumata bianca, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. A differenza del Pipita, il polacco, che in questa stagione ha segnato finora 19 reti tra campionato e Coppa Italia, è più centravanti e arriverà in rossonero per cercare la sua consacrazione dopo essere cresciuto parecchio negli ultimi anni.

GOL PER LA CHAMPIONS - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan avrà grande bisogno soprattutto dei suoi gol per raggiungere la Champions, cioè il grande obiettivo stagionale del Diavolo. Fare paragoni non è mai facile, ma, secondo la Rosea, Piatek è un mix tra due ex attaccanti milanisti, cioè Alberto Gilardino ed Hernan Crespo: in certi movimenti in area di rigore, il polacco ricorda infatti l'italiano, mentre la facilità di calcio, unita alla bravura con la quale trova gli angoli da ogni posizione, riporta alla memoria le giocate del bomber argentino.

COMPITO DIFFICILE - Ripetere in rossonero la prima parte di stagione non sarà semplice, anche perchè negli ultimi anni si è visto come fare il centravanti del Milan sia piuttosto difficile: rispetto ad Higuain, Piatek attacca molto di più la porta e quindi ha bisogno di essere servito tanto in area di rigore. Al polacco piacciono tanto i cross dal fondo e quindi potrebbe per esempio avere un ottimo feeling con Andrea Conti.