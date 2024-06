Milan-Emerson Royal, parti più vicine: il Tottenham ha ridotto le sue pretese iniziali

Domani è il grande giorno in casa rossonera dell'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan dopo l'addio di Stefano Pioli. Poi i dirigenti rossoneri potranno continuare il loro lavoro sul mercato dove le priorità sono note da tempo: servono infatti un grande attaccante, un centrocampista difensivo, un centrale di difesa e anche un terzino destro.

PARTI PIÙ VICINE - In merito a quest'ultimo ruolo, il Diavolo sta cercando un giocatore di spinta che sappia ribaltare l’azione e il nome caldo è quello di Emerson Royal del Tottenham. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la trattativa non è ancora chiusa, ma i due club sono più vicini: gli Spurs hanno infatti ridotto le proprie pretese iniziali (volevano 30 milioni di euro) e il Milan spera possa accontentarsi di una cifra intorno ai 20 milioni, vale a dire la spesa ipotizzata dal Milan per il terzino destro.

VOGLIA DI RILANCIARSI - Vedremo se basteranno, ma intanto il giocatore brasiliano sta spingendo per la destinazione rossonera. Dopo una stagione in cui ha collezionato 22 presenze in Premier League, ma di cui solo la metà da titolare, Emerson Royal, che in carriera ha vestito anche le maglie di Ponte Preta, Atletico Mineiro, Betis Siviglia e Barcellona, ha voglia di rilanciarsi e per questo avrebbe scelto Milano, sponda rossonera.