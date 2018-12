Milan, Fabregas in saldo: la differenza tra domanda e offerta è colmabile. E c’è la carta Gazidis

Dalla difesa al centrocampo. L’emergenza si è ora concentrata su quel preciso settore, dopo i rientri di Romagnoli e Musacchio. Non è una questione di squalifiche (Kessié e Bakayoko salteranno soltanto una partita), ma di slot vuote e qualità. Lucas Biglia ne avrà ancora per un po’, mentre Bonaventura ha già concluso la sua stagione. A gennaio servirà almeno un rinforzo, una pedina che possa garantire a Gattuso un’alternativa concreta.

OFFERTA - Il nome in cima alla lista di Leonardo è sempre quello di Cesc Fabregas. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno e non ha fatto mistero di voler andare via già nella prossima finestra di mercato. Anche perché Sarri lo ha utilizzato, fin qui, con il contagocce. Il Chelsea vorrebbe incassare qualche milione dalla cessione dell’ex Barcellona, il quale chiede uno stipendio di 6 milioni netti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il target fissato dal Milan è di 4.5 milioni all’anno per un contratto di due anni e mezzo.

FATTORE GAZIDIS - C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma ci si può lavorare. Il giocatore, come detto, spera di lasciare i Blues a inizio 2019 e potrebbe quindi venire incontro ai rossoneri. I vertici di via Aldo Rossi, inoltre, possono giocare la carta Gazidis, che conosce bene sia Fabregas che il suo agente.