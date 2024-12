Milan, fiducia in Jimenez: niente prestito a gennaio. Titolare anche a Verona?

L'esclusione di Theo Hernandez contro il Genoa ha fatto parecchio rumore e forse ha fatto passare un po' in sordina la buonissima prestazione di Alex Jimenez al suo posto sulla fascia sinistra. Dopo un inizio di partita un po' timido, il giovane terzino aggregato dal Milan Futuro si è sciolto e ha fatto vedere le sue migliori qualità in fase offensiva, vale a dire la progressione palla al piede e la velocità.

ANCORA TITOLARE? - Per Paulo Fonseca è senza dubbio un'ottima notizia visto tutto quello che succedendo intorno a Theo Hernandez che rischia di restare fuori anche venerdì sul campo del Verona. Se così fosse Jimenez avrà con ogni probabilità un'altra chance dal primo minuto sulla corsia mancina. Lo spagnolo non ha fatto rimpiangere il Theo Hernandez delle ultime settimane e quindi il tecnico milanista può contare su un giocatore in più in attesa di ritrovare la migliore versione del francese.

RESTA AL MILAN - Jimenez, che contro il Genoa ha fatto il suo esordio stagionale con la prima squadra, sta facendo bene anche con la maglia del Milan Futuro con cui ha già segnato quattro gol (due in campionato e due nella Coppa Italia Serie C). E le sue ottime prestazioni hanno attirato l'attenzione di alcuni club come Valencia e Monza che avrebbero anche fatto dei sondaggi. In via Aldo Rossi non sembrano però intenzionati a cederlo a gennaio, nemmeno in prestito, anche perchè ha dimostrato di poter essere utile pure per la prima squadra di Fonseca dove manca una vera alternativa a Theo Hernandez.