Milan, fiducia per Calhanoglu: buone notizie dall’infermeria, il dieci rossonero verso il rientro

Brutte notizie dall’infermeria sul fronte difesa, buone nuove, invece, per quanto riguarda il centrocampo. Da una parte l’assenza di Kjaer (forse anche quella di Musacchio), dall’altra il sempre più probabile recupero di Calhanoglu. Il giocatore turco, infatti, sembra aver smaltito l’infortunio all’ileopsoas destro rimediato dopo la semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

VERSO IL RECUPERO - Il problema fisico, dunque, è quasi alle spalle: come riporta La Gazzetta dello Sport, il dieci rossonero sta meglio e potrebbe scendere in campo al "Franchi". Calha ieri ha lavorato a parte, ma oggi dovrebbe rientrare in gruppo. Come detto, un’ottima notizia per Stefano Pioli, il quale spera di avere a disposizione il suo miglior trequartista. La nuova posizione ha rigenerato Hakan, spesso tra i migliori nell’ultimo periodo.

PUNTO DI RIFERIMENTO - Il Milan, dunque, potrebbe ritrovare le giocate e i movimenti tra le linee di Calhanoglu, uno dei punti di riferimento della squadra. Tutta un’altra musica - osserva la Gazzetta - rispetto al Paquetà poco brillante che lo ha sostituito l’altra sera contro il Torino. Calha corre veloce verso Firenze: Pioli incrocia le dita e aspetta la conferma.