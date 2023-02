Milan, finalmente Maignan! Mike torna tra i pali dopo 161 giorni

MilanNews.it

Una notizia che tutto il mondo rossonero aspettava da ben 161 giorni, esattamente dal 18 settembre, data di Milan-Napoli - valsa per la settima giornata di campionato e vinta dalla squadra partenopea per 2-1 ed ultima apparizione di Mike Maignan tra i pali con la maglia rossonera. Ma domani, il portiere francese tornerà finalmente a disposizione e giocherà dal 1' minuto contro l'Atalanta. Un'agonia durata cinque mesi: dopo il match contro la banda Spalletti, il transalpino, infatti, volò in Francia per giocare con la propria nazionale in Nations League. 45' minuti contro l'Austria e poi quel cambio all'intervallo che segnò l'inizio di un lungo stop per dei problemi al polpaccio. Ma, ormai, per Magic Mike ed i tifosi devoti al Diavolo, tutto è alle spalle.

FLUIDITÀ E TATTICA - Il suo rientro, in una partita delicatissima come quella ventura contro l'Atalanta, diretta concorrente per la corsa alla qualificazione in Champions League, permette a mister Stefano Pioli di poter contare su un giocatore in più in fase di impostazione della manovra offensiva. Con Kjaer che dovrebbe partire dalla panchina, infatti, il regista difensivo sarà proprio lui. Un jolly che potrebbe cambiare alcune carte in tavola nell'acceso scontro tattico tra due squadre che fanno del pressing e della marcatura a uomo due marchi di fabbrica.