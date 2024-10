Milan, Fonseca sceglie la continuità: 4-4-2 anche a Firenze e poco turnover

Parola d'ordine: continuità. Continuità nelle prestazioni, nei risultati e anche nelle scelte di formazione. Nonostante sia la terza partita in una settimana, Paulo Fonseca, in vista della sfida di domenica sera in casa della Fiorentina, è intenzionato a confermare quasi totalmente la formazione che ha giocato le ultime partite.

STESSA FORMAZIONE? - Contro Inter e Lecce, il portoghese ha schierato il suo Milan con il 4-4-2 e lo stesso undici iniziale: Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic,Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. Nella gara successiva di Champions League contro il Bayer Leverkusen, si vociferava qualche cambio in difesa (Calabria e Pavlovic) e invece alla fine l'unica novità è stato Loftus-Cheek al posto di Morata, ma solo perchè lo spagnolo non stava benissimo. Che Milan vedremo invece domenica sera al Franchi? Un solo ballottaggio, cioè quello tra Pavlovic e Tomori), mentre in avanti ci sarà il ritorno dal 1' di Morata che agirà alle spalle di Abraham (fuori Loftus-Cheek). Per il resto giocheranno i soliti perchè in questo momento per Fonseca è fondamentale dare continuità alla sua squadra.

TURNOVER - In merito al turnover, l'allenatore rossonero era stato piuttosto chiaro nella conferenza stampa prima del Lecce: "Mi piace farlo, ho fiducia in tutti i giocatori. Ma dobbiamo capire i momenti e penso che adesso non è il momento di cambiare troppo, è il momento di avere continuità, stabilizzare la squadra. In futuro se abbiamo possibilità mi piacerebbe farlo, anche perché abbiamo tante partite. Penso che quando siamo una vera squadra in tutti i momenti è facile cambiare, non si sente niente. Quando non siamo la squadra che penso possiamo essere è più difficile cambiare: stiamo cercando di essere questo tipo di squadra così poi quando cambiamo non si nota niente". E per Fonseca, evidentemente, questo non è il momento di fare turnover.

