Milan, Fonseca si vuole coprire con un mediano in più: Loftus-Cheek o Musah per aiutare la difesa. Altrimenti la squadra soffre troppo

Il tema dei troppi gol subiti è ricorrente in questo periodo a Casa Milan e soprattutto a Milanello dove Paulo Fonseca assicura che si sta lavorando tanto per migliorare la fase difensiva. Purtroppo per ora i risultati non si vedono e per questo c'è un po' di preoccupazione perchè i numeri di questa prima di stagione sono davvero disastrosi: 22 reti subite in 17 partite tra campionato e Champions League, con una media di 1,29 gol incassati a gara.

DENTRO UN ALTRO MEDIANO? - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, questi dati difensivi sono un freno alle ambizioni nazionali e internazionali del Milan. Per questo motivo, tra le possibili soluzioni che sta valutando Fonseca per rendere più solida la sua squadra, c'è anche quella di inserire un altro centrocampista che possa dare una mano a Youssouf Fofana e a Tijjani Reijnders in mezzo al campo. L'idea è che, con uno tra Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah oltre al francese e all'olandese, la difesa milanista sia più protetta e quindi soffra meno.

TROPPI 4 ATTACCANTI - Al momento, il Milan non è in grado di reggere quattro attaccanti, nemmeno contro una formazione modesta come lo Slovan Bratislava. Soprattutto se chi gioca davanti non dà una mano anche nella fase difensiva: per settimane si è parlato di Leao che non difendeva, ma l'ultima trasferta di Champions League ha detto che anche se giocano gli altri (Okafor) il Diavolo è scoperto e lascia troppi spazi agli avversari. Con un centrocampista in più, questo in teoria non dovrebbe succedere e in campo si dovrebbe vedere una squadra più solida e compatta.