Milan Futuro-Pianese, formazioni ufficiali: assenti Camarda, Jimenez e Zeroli

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Pianese, ottava giornata del girone B di Serie C. Spicca l'assenza di Francesco Camarda, Alex Jimenez e Kevin Zeroli, un indizio chiaro di come tutti e tre siano destinati a far parte della prima squadra in vista della trasferta di domani contro la Fiorentina.

MILAN (4-2-3-1): Nava; D'Alessio, Coubis, Minotti, Bozzolan; Sandri, Hodzic; Cuenca, Liberali, Traoré; Turco. A disp. Mastrantonio, Bartesaghi, Malaspina, Longo, Alesi, Fall, Sia, Bakoune, Zukic. All. Daniele Bonera.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Chesti, Pacciardi, Polidori; Nicoli, Proietto, Simeoni, Boccadamo; Mastropietro, Colombo; Mignani.A disp. Filippis, Odjer, Papini, Spinosa, Indragoli, Sorrentino, Falleni, Capanni. All. Fabio Prosperi.

ARBITRO: Lorenzo Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto

ASSISTENTI: Andrea Zoppi di Firenze e Giovanni Ciannarella di Napoli

IV UFFICIALE: Giovanni Matteo di Sala Consilina.