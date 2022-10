Milan, Gabbia c'è e risponde presente. Prestazioni importanti contro Chelsea e Juventus

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In un momento di emergenza in difesa - con Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Simon Kjaer ai box - c'è un ragazzo che sta rispondendo sempre presente, e con prestazioni importanti, alle chiamate di mister Stefano Pioli. E costui è Matteo Gabbia, un giocatore che nel corso di quest'inizio di stagione è passato dall'essere il quarto ricambio della retroguardia del Diavolo all'essere uno dei titolari in gare spartiacque e di cartello tra Champions League e Serie A. E si sa che rientrare, dopo tanto tempo, tra gli undici iniziali non è mai facile, soprattutto per un giocatore che occupa una posizione clou in campo, dove misure di gioco, chimica con il compagno di reparto e lucidità mentale sono attributi fondamentali per compiere una partita "pulita".

MARCATURA E DETERMINAZIONE - Ricevere gli applausi da un pubblico esigente come quello di San Siro non è assolutamente facile. Ma Gabbia, tra Juventus e Chelsea, è stato in grado di guadagnarseli con grande merito. Decisive ed interessanti, infatti, anche in ottica futura, le grandissime chiusure sul trittico Milik-Vlahovic-Aubameyang. Le tante sportellate ed i numerosi anticipi su giocatori di grande calibro, poi, gli sono valse anche numerose sufficienze nel mondo della stampa calcistica. Senza dimenticarsi, infine, del grande duello - anche d'età - con uno dei pezzi pregiati della scuderia di Stamford Bridge: Armando Broja. E Mister Pioli, vista questa sicurezza che Gabbia sta regalando a tutto l'ambiente rossonero (e la grande forma fisica), è pronto a schierare titolare il numero 46 anche nelle prossime due gare (Verona e Dinamo Zagabria) - ovviamente, per la trasferta in terra croata, ci sarà da valutare il rientro di Kjaer dallo stop per l'infortunio al flessore rimediato ad Empoli.