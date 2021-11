Milan, Giroud e Rebic ko? Pioli è fiducioso: Pellegri si farà trovare pronto

Dopo la grande impresa di Madrid, il Milan si rituffa nel campionato per la sfida di domani contro il Sassuolo. In attacco rientrerà Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto; lo svedese, miglior marcatore rossonero in questa stagione, dovrà sorbirsi da solo il peso dell'attacco di Pioli ancor più del solito a causa degli infortuni di Giroud e di Rebic. A meno che...

Occasione Pellegri

A meno che Pietro Pellegri non ricambi sul campo ed in partita ufficiale la fiducia che il mister è pronto a concedergli: "Sta bene e si è allenato bene. È intelligente: capisce - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - che può essere arrivato il suo momento e si farà trovare pronto". Il giocatore ex Monaco, infatti, avrebbe tutte le caratteristiche per inserirsi al meglio nel gioco rossonero: forte fisicamente e dotato tecnicamente, abile negli spazi perché con gamba, senza lesinare una certa pericolosità in area di rigore.

Serve un vice Ibra

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Giroud hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro; il giocatore sarà valutato tra 10 giorni, ma ci vorranno almeno 3 settimane prima di rivederlo in gruppo. E lo stesso vale per Rebic. Dopo qualche problema fisico, dunque, sembra essere arrivato il momento di Pellegri. Ibrahimovic è il titolare, ma non potrà certamente giocarle tutte. Il numero 64 si farà trovare pronto?