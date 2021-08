Milan, Giroud si prende subito San Siro: doppietta al debutto in casa, i tifosi sono già pazzi del francese

Il popolo rossonero è già pazzo di Giroud. Il francese ha fatto innamorare San Siro con i suoi gol e ha lanciato un messaggio ai grandi bomber della Serie A, Ibra compreso: l’ex Chelsea - scrive La Gazzetta dello Sport - è pronto a rubare la scena. Da ieri non ci sono più dubbi: adesso il Milan ha un 9 da Scudetto.

NON SOLO GOL - Quel numero ha mandato in crisi anche gli attaccanti più navigati, ma la maledizione non ha avuto effetti su Giroud, centravanti di assoluto spessore capace di aprire spazi per i compagni e - finalmente! - riempire l’area anche quando manca Zlatan. Insomma, oltre ai gol c’è di più: Olivier si è messo in bella mostra sfoggiando tutto il meglio del suo vasto repertorio, che va dalle sponde ai tocchi di prima, dal controllo della palla al gioco acrobatico.

"IBROUD" - Quando il totem Ibrahimovic sarà pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’attacco, la palla passerà ovviamente a Pioli. Un Milan con l’Ibroud là davanti affascina, ma sarà il campo a dire se i due possono realmente convivere dall’inizio. Ci sarà tempo e modo per capirlo. Per il momento i tifosi possono godersi Giroud, il quale, come detto, ha già fatto innamorare San Siro.