Milan, gradito ritorno a destra: Pioli ritrova Castillejo, con lui più corsa, soluzioni e... fantasia

In attesa di Ibrahimovic (lo svedese ha già messo nel mirino la gara con la Roma del 28 giugno), Stefano Pioli può consolarsi con il rientro di Samu Castillejo, costretto a saltare il ritorno della semifinale di Coppa Italia per squalifica. Un ritorno importante per il Milan, che a Lecce dovrà vincere a ogni costo.

MAGGIORE CORSA - Il tecnico rossonero, a meno di improvvisi ripensamenti, riproporrà il 4-2-3-1, con Castillejo pronto a riprendere il suo posto sull’esterno di destra (con Rebic o Calhanoglu sul versante opposto). Come evidenzia Tuttosport, con lo spagnolo il Milan avrà maggiore spinta e soluzioni, e magari anche un pizzico di fantasia in più. Pioli, dunque, ritrova uno dei suoi punti fermi, un elemento fondamentale nello scacchiere rossonero.

ALTRO RITORNO - Castillejo ma non solo: a Lecce si rivedrà anche Theo Hernandez, terzino che in questa stagione ha segnato quasi quanto un attaccante (con 5 gol è il secondo miglior marcatore rossonero dietro a Rebic). Insomma, nuova linfa sulle corsie laterali: il Milan ha bisogno di ricominciare a correre e chi meglio di Samu e Theo può garantire chilometri e prestazioni.