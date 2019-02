Milan, grande chance in Coppa Italia: rossoneri a Roma con la formazione tipo

Senza la Juventus, eliminata ai quarti dall'Atalanta, la fase finale della Coppa Italia ha un sapore completamente diverso: Milan, Lazio, Fiorentina e appunto Atalanta hanno infatti tutte la grande chance di vincere il trofeo che nelle ultime quattro edizione era stato portato a casa proprio dai bianconeri. I rossoneri di Gattuso saranno impegnati domani sera a Roma contro i biancocelesti nell'andata delle semifinali, mentre dall'altra parte del tabellone se la vedranno i viola e i bergamaschi.

GRANCE CHANCE - Secondo Tuttosport, si tratta di una grande opportunità per tutte e quattro le squadre, in primis per il Milan che sogna di alzare il primo trofeo dell'era Elliott. Raggiungere la Champions in campionato resta sempre il grande obiettivo stagionale del Diavolo, ma è chiaro che l'occasione di vincere una coppa è troppo ghiotta per non provarci. I rossoneri vogliono sfruttare l'ottimo momento di forma e per questo andranno a Roma con grande serenità e consapevolezza nei propri mezzi.

FORMAZIONE TIPO - Rino Gattuso dovrebbe schierare dal primo minuto la formazione tipo, cioè quella che sta portando tanti risultati positivi nelle ultime settimane: rispetto al match di venerdì di campionato contro l'Empoli, dovrebbero quindi ritrovare una maglia da titolare sia Calabria, che prenderà il posto di Conti sulla fascia destra, e che Suso, il quale non ha giocato contro i toscani in quanto era squalificato ed è stato sostituito da Castillejo.