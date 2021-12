Milan, Hernandez in forte dubbio: pronto Ballo-Tourè

Theo Hernandez è stato colpito da uno stato influenzale che non gli ha permesso di allenarsi nel corso della settimana. Il terzino francese anche oggi ha fatto esercitazioni in palestra, e per domani potrebbe essere convocato, ma rischia di non giocare titolare. Un problema importante per mister Stefano Pioli. Ecco perché stamattina è stato provato Ballo-Tourè terzino sinistro. L'undici che potrebbe scendere in campo contro il Napoli è il seguente:

Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli e Ballo-Touré in difesa; Kessie e Tonali in mediana e Messias, Diaz e Krunic dietro a Zlatan Ibrahimovic.