Milan, i pensieri di Maldini sulla difesa rossonera. Kalulu-Tomori coppia di ferro di un reparto che va completato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con 31 gol subiti in 38 giornate, il Milan ha finito la scorsa Serie A con la miglior difesa al pari del Napoli vincendo meritatamente il campionato. Però, come ha detto Paolo Maldini il primo giorno di ritiro della nuova stagione (era lo scorso 4 luglio), il capitolo scudetto è archiviato, e gioco forza bisogna guardare avanti. Le prime certezze della retroguardia rossonera si chiamano sicuramente Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. I due hanno formato una vera e propria coppia di ferro nella scorsa Serie A, tant’è che Stefano Pioli sicuramente ripartirà da loro come titolari. Ma non basta. Per affrontare una stagione anomala come quella che sta per partire a causa della lunga pausa per i Mondiali in Qatar fra novembre e dicembre, c’è bisogno di alternative valide. La prima è sicuramente Simon Kjaer. Il danese non gioca da inizio dicembre, ossia dall’infortunio che si è procurato nel match di Marassi contro il Genoa. Kjaer è tornato ad allenarsi a Milanello il 4 luglio, e il suo ginocchio sta rispondendo bene ai carichi di lavoro di mister Pioli. L’altra alternativa deve – data l’uscita di Alessio Romagnoli – arrivare dal mercato.

I PENSIERI DI MALDINI SULLA DIFESA

L’ex capitano del Milan vuole un quarto difensore centrale che garantisca più affidabilità rispetto a Matteo Gabbia. Per questo motivo in pole position c’è Japhet Tanganga del Tottenham. La dirigenza rossonera ha in programma un incontro con Fabio Paratici (DS del club inglese) e gli agenti del giocatore per chiudere l’affare. Il Diavolo vuole il giocatore in prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16, mentre il Tottenham vuole inserire l’obbligo. La partita è aperta ed è tutta da giocare. Per quanto riguarda Gabbia c’è l’ipotesi di una cessione, da valutare se in prestito o a titolo definitivo. Ha lasciato Milanello anche Mattia Caldara che dopo il breve ritorno in rossonero si è accasato allo Spezia. Il Milan ha anche ceduto a titolo definitivo Leo Duarte al Başakşehir.