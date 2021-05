Milan, idea Giroud a parametro zero: è uno dei nomi per l’attacco

Come riportato oggi pomeriggio dalla nostra redazione, il Milan è molto interessato ad Olivier Giroud, esperto centravanti del Chelsea. Sono arrivate diverse conferme sull'attaccante francese che andrà in scadenza tra poco più di un mese. I rossoneri stanno valutando attentamente la situazione del giocatore, insieme ad una lista di altri nomi, che evidentemente prenderebbe il posto di Mario Mandzukic, per lui sei mesi davvero deludenti, come vice Ibra. La dirigenza ha già avuto dei colloqui con i suoi procuratori, anche se non è ancora partita una trattativa vera e propria. Come è logico che sia eventuali decisioni verranno prese solo al termine del campionato.

CAMPIONE DEL MONDO - Nonostante l'età avanzata, Olivier compirà 35 anni il 30 settembre, Giroud continua ad essere un ottimo attaccante. È uno di quei giocatori che nel corso della sua carriera è sempre stato sottovalutato, ma ha dato un grosso contributo in ogni squadra in cui ha militato. Capocannoniere con 21 reti nel 2011/12, anno in cui il suo Montpellier vinse la Ligue 1. Poi tre Supercoppa d'Inghilterra con l'Arsenal, 4 Coppe d'Inghilterra fra Arsenal e Chelsea e una Super League con i Blues. E ovviamente il Mondiale del 2018 con la Francia. In una Nazionale di superstar e nomi altisonanti Olivier Giroud è stato un punto fisso per Didier Deschamps che l'ha schierato per 7 volte da titolare nel corso della competizione, Semifinale e Finale compresa.

UTILE - Anche quest'anno il numero 18 dei Blues è riuscito a dire la sua, seppur impiegato in modo ridotto. Otto partite in Champions League impreziosite da ben 6 gol, 16 presenze in Premier League (746 minuti) e 4 gol, più una rete in due presenze di EFL Cup. La media è di un gol ogni 109 minuti giocati, numeri di tutto rispetto per un giocatore che ormai ha accettato il ruolo di riserva. Giroud è infatti un professionista esemplare, uno di quei giocatori che si sacrifica tanto per la squadra, offrendo anche una tecnica notevole per un giocatore della sua stazza e una presenza in area davvero importante. L'ex Montpellier e Arsenal infatti svolge un lavoro importantissimo per i compagni, fatto di sponde, sportellate con i difensori avversari e dominio nel gioco aereo.

VICE IBRA - Come già accennato Olivier Giroud è nella lista del Milan, che per la prossima stagione è alla ricerca di un vice Ibra. Il francese del Chelsea ovviamente non è l'unico nome, ma il fatto che si liberi a zero a giugno e che un suo arrivo possa portare tanta esperienza e mentalità vincente (sarebbe tra i giocatori in rosa ad aver vinto più trofei dopo Ibrahimovic) ad una squadra giovane come quella rossonera stuzzica parecchio la dirigenza. Ogni decisione è rimandata al termine della stagione, ma intanto i rossoneri iniziano a sondare vari nomi per non farsi trovare impreparati sul mercato.