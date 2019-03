Milan, ieri scout rossoneri a Marsiglia per Saint-Maximin. Arsenal su Suso: a Verona emissari dei Gunners per lo spagnolo

A Milanello, tutti sono concentrati solo sul derby di domenica prossima contro l'Inter, mentre in via Aldo Rossi si sta iniziando anche a pianificare la campagna acquisti estiva. Ovviamente, il mercato rossonero dipenderà molto da come si concluderà la stagione del Milan, che attualmente è terzo e in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, ma intanto si stanno valutando i primi possibili obiettivi. E un nome che continua ad essere molto caldo è quello di Allan Saint-Maximin.

NOME CALDO - Come riferisce sportmediaset.it, ieri sera, in occasione di Marsiglia-Nizza, alcuni scout del club di via Aldo Rossi erano presenti sugli spalti dello stadio Vélodrome proprio per osservare da vicino il giovane attaccante esterno francese. Il suo profilo piace moltissimo al Milan, tanto da averlo cercato anche a gennaio durante il mercato invernale. Leonardo e Maldini si stanno muovendo con largo anticipo su Saint-Maximin, proprio come avevano fatto nei mesi scorsi per Paquetà e chissà che non possano chiudere presto per anticipare la concorrenza.

EMISSARI A VERONA - In casa rossonera, continua poi a tenere banco la questione rinnovo di Suso, il quale, sempre secondo quanto riferisce sportmediaset.it, potrebbe anche essere sacrificato visto che la sua cessione permetterebbe al Milan di fare un'importante plusvalenza. L'esterno spagnolo, tra l'altro, continua ad essere nel mirino dell'Arsenal, tanto che sabato a Verona erano presenti al Bentegodi alcuni emissari dei Gunners per vederlo in campo contro il Chievo. Per ora, in entrambi i casi, non c'è nulla di concreto, ma intanto si iniziano a registrare i primi movimenti in vista del mercato estivo.