Milan, il mercato di gennaio nel dettaglio: 11 operazioni e saldo positivo

È da poco terminata la sessione invernale di calciomercato, sessione in cui il Milan ha completato 11 operazioni totali fra entrata ed uscita. Il diktat della proprietà per Maldini e Boban, come ampiamente anticipato anche su questi lidi, era quello di un mercato a saldo zero: andiamo nel dettaglio.

IBRAHIMOVIC – Arrivato i primi giorni di gennaio, Zlatan è tornato in rossonero a parametro zero dopo essere andato in scadenza con i Los Angeles Galaxy. Lo svedese ha firmato un contratto di 6 mesi con la possibilità di prolungamento fino a giugno 2021.

BEGOVIC – L’esperto portiere bosniaco arriva in prestito secco fino a giugno dal Bournemouth per sostituire Pepe Reina.

REINA – Lo spagnolo ex Napoli ha chiesto di andare via per giocare ed è stato quindi ceduto in prestito secco all’Aston Villa. Tornerà a Milanello al termine della stagione.

KJÆR – Il difensore centrale danese è stato preso dal Siviglia con la formula del prestito di sei mesi con diritto di riscatto. È il sostituto di Mattia Caldara.

CALDARA – Dopo due anni tormentati il desiderio di Mattia Caldara era quello di poter tornare a giocare ad alti livelli con continuità. Il difensore centrale è stato quindi ceduto all’Atalanta in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

BORINI – A sei mesi dalla scadenza Fabio Borini è stato ceduto a titolo definitivo all’Hellas Verona. Il Milan non ha incassato nulla per il cartellino del giocatore ma risparmierà sull’ingaggio dell’esterno, che ammontava a 2,5mln €.

SUSO – Lo spagnolo è stato ceduto al Siviglia con la formula del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, fissato a circa 21 mln€, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni (individuali e di squadra).

PIATEK – Dopo solo un anno termina l’avventura rossonera di Krzystof Piatek. Il centravanti polacco è stato ceduto a titolo definitivo all’Hertha Berlino, che ha convinto il Milan con un’offerta di 28mln di €. Quest’operazione ha generato una plusvalenza di circa 1 mln di €.

RICARDO RODRIGUEZ – Con l’esplosione di Theo Hernandez RR ha visto il campo con il contagocce: da qui la richiesta di essere ceduto per giocare con regolarità. Lo svizzero si è trasferito al PSV con la formula del prestito oneroso: gli olandesi hanno pagato 1mln di € per assicurarsi le prestazioni di Rodriguez fino al termine della stagione.

LAXALT – Dopo che l’operazione per Robinson del Wigan è saltata il Milan ha subito ufficializzato Diego Laxalt. Il terzino uruguaiano, in prestito al Torino, torna in rossonero e prenderà il posto di Ricardo Rodriguez.

SAELEMAEKERS – È lui il sostituto di Suso. Il belga classe ‘99, osservato dai rossoneri da più di un anno, arriva al Milan dall’Anderlecht in prestito con il diritto di riscatto fissato a circa 7 mln di euro.