Milan, il mercato si avvicina: priorità al centrale di difesa. Ibra spinge per il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic salva ancora una volta il Milan a Udine: nella scorsa stagione il magnifico gol in rovesciata dello svedese portò i tre punti ai rossoneri, ieri il classe '81 ha realizzato il gol del pareggio. I rossoneri, quindi, escono dalla Dacia Arena con solamente un punto, salendo a quota 39 punti e mantenendo momentaneamente il primato al sicuro, con l'Inter che insegue a sole due distanze e una partita in meno. Mancano solamente due giornate al termine del girone d'andata, poi la dirigenza rossonera sarà concentrata sul mercato di gennaio, quello di riparazione.

PRIORITA' AL CENTRALE - Senza l'emergenza portata dall'infortunio di Kjaer, difficilmente il Milan avrebbe fatto movimenti in entrata nella prossima sessione di mercato, ma il grave infortunio al ginocchio del difensore danese, come riferisce Tuttosport nell'edizione odierna, cambia totalmente i piani della società. Maldini, nel pre-partita di Udinese-Milan, ha confermato ai microfoni di Sky la volontà di fare un difensore centrale, e la dirigenza rossonera sta valutando se esiste la possibilità di un giocatore già pronto o uno per il prossimo anno. La priorità, comunque, ricade sul difensore centrale.

RINNOVO IBRA - Come detto poc'anzi, Zlatan Ibrahimovic, ieri sera, ha salvato il Milan da una sconfitta che sembrava ormai scritta a Udine. L'attaccante svedese, nonostante i 40 anni e i molti infortuni subiti in queste due stagioni e mezzo con il Milan, sa di essere ancora decisivo e ha ancora le energie per portare il peso di una squadra sulle spalle, per questo, secondo Tuttosport, spinge forte per il prolungamento del contratto. Rinnovo che lo svedese vorrebbe anche arrivasse in fretta e spera in una trattativa più rapida rispetto a quella dell'anno scorso.