Milan, il meteo dice temporale. Ecco le ragioni per sperare nel ritorno del sereno

vedi letture

A Milano c'è il sole in questo lunedì 13 novembre. E come ogni lunedì senza Monday Night è tempo di riflessioni su quello che, a livello calcistico, si è visto nel weekend di Serie A. Le indicazioni ricevute dal Milan nel pomeriggio di sabato sono contrastanti con il meteo che in questi giorni è previsto nel capoluogo milanese: i rossoneri hanno mostrato infatti una performance da temporale, con un primo tempo sereno, poi un lampo leccese nel secondo ha squarciato il cielo e ha reso la giornata molto più nera del previsto.

UNA SOSTA NERA - La prestazione di Lecce, ma in generale tutto l'ultimo mese del Milan, non è certo il miglior modo per affrontare la sosta nazionali. I rossoneri hanno rimediato due punti su 4 match in campionato, perdendo delle partite che non meritavano di perdere e pareggiando altre sfide in cui la situazione di vantaggio andava gestita. Quello che si è visto in campo, specialmente a livello di gestione delle partite, non è sufficiente se ti chiami Milan, e questo i calciatori e Pioli lo sanno bene. Aggiungiamo al quadro la situazione infortuni, drammatica, con tantissimi giocatori ai box e con un numero impressionante (22) di guai fisici da inizio stagione. Insomma, una sosta nerissima.

SPRAZZI DI SERENO - La speranza per il Milan è che presto la tempesta finisca e torni il sereno. La banda di Pioli deve cercare di compattarsi e ripartire dalle note positive che, nonostante tutto, in questo periodo si sono viste. Gli sprazzi di sereno rappresentati dal primo tempo giocato al Maradona e dalla partita di Champions vinta contro il PSG non sono un caso, dimostrano che la squadra Milan, a livello tecnico, è valida. C'è solo bisogno di unire i pezzi, ritrovarsi e lavorare per diradare le nuvole e far uscire il sole.