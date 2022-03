Milan, il sogno scudetto e il "complesso delle piccole" da superare: Ibra darà una grande mano

MilanNews.it

Ora il Milan ci crede. Senza fare proclami, ovviamente, ma ci crede. Ed è giusto così: a dieci giornate dal termine del campionato, infatti, provarci è un diritto e un dovere. Il sogno scudetto, dopo la vittoria di Napoli, è più vivo che mai, ma adesso bisogna fare tesoro degli errori commessi strada facendo ed evitare di ripeterli.

Nuova spinta

Il Milan ha dimostrato di saper battere le big (nessuno ha fatto meglio dei rossoneri negli scontri diretti). Paradossalmente, come sottolinea il Corriere della Sera, il problema è che, da qui a fine stagione, le uniche avversarie di alta classifica saranno Lazio e Atalanta. In soldoni, significa che la squadra di Pioli, per coronare il sogno tricolore, dovrà superare il cosiddetto “complesso delle piccole”, che fin qui è costato la bellezza di 12 punti.

Fattore Ibra

Prima della sosta di fine mese, il Milan affronterà Empoli e Cagliari. Poi, ad aprile, sarà la volta di Bologna, Torino e Genoa. Cinque gare da non sbagliare. Serve un salto di qualità, uno step mentale, osserva giustamente il Corriere. In tal senso, il ritorno di un vero leader come Ibrahimovic sarà prezioso: nessuno, infatti, sa tenere alta la concentrazione in certe sfide come lo svedese.