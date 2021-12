Milan, il sogno scudetto prosegue. Ma servirà una mano dal mercato per rimanere in scia dell'Inter

Il girone d’andata dei rossoneri si è concluso con una bella vittoria esterna in quel di Empoli. Dopo un primo tempo così così del Milan, nella ripresa la squadra di Stefano Pioli ha meritato ampiamente la vittoria chiudendo il match con le reti di Alessandro Florenzi e Theo Hernandez, arrivate dopo la doppietta di Franck Kessie.

IL SOGNO SCUDETTO PROSEGUE

Il Diavolo ha chiuso la prima parte di campionato con 42 punti conquistati, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Gli uomini di Pioli sono secondi in classifica, a 4 lunghezze dai cugini dell’Inter che comandano la graduatoria a quota 46. Il distacco contenuto autorizza il Milan a continuare a credere nel sogno scudetto, nonostante la flessione avuta nell’ultimo mese. Certo non sarà facile continuare a lottare con l’Inter, ma ciò che stanno facendo i ragazzi capitanati da Zlatan Ibrahimovic è qualcosa di importante. Per poter proseguire a questi ritmi, di certo ci sarà bisogno di un buon mercato di gennaio.

SERVONO RINFORZI

Sono tanti, troppi gli infortuni che stanno condizionando la stagione del Milan. Nonostante ciò il Milan è secondo in campionato. Per poter però lottare fino alla fine e continuare a coltivare il sogno scudetto, servono rinforzi. Il mercato di gennaio che inizierà fra pochi giorni è la giusta occasione per rafforzare la rosa. Sicuramente Paolo Maldini e i suoi collaboratori cercheranno di ingaggiare un difensore centrale che possa sostituire Simon Kjaer. Poi, se si presenterà qualche buona occasione, la società non si farà trovare con le mani in mano. Un attaccante che dia una mano a Ibra e ad Olivier Giroud servirebbe. Altro punto da valutare è il centrocampo. La questione Coppa d’Africa è importante per il Milan. Qualora i rossoneri dovessero perdere Franck Kessie e Ismael Bennacer, non è da escludere anche un intervento per quel che riguarda la mediana del campo. Con 2 o 3 rinforzi, la squadra potrebbe veramente lottare fino alla fine per vincere. La palla ora passa alla società.