Milan, il turnover di Pioli contro la Sampdoria: almeno una novità per reparto

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 14 è in programma la conferenza stampa di Stefano Pioli dalla quale si capirà qualcosa in più sulla probabile formazione del Milan che scenderà in campo domani sera contro la Sampdoria. Dopo due le due sfide intense contro Inter e Salisburgo, ci sarà un po' di turnover, con almeno una novità per reparto.

NOVITÀ IN DIFESA - In difesa si rivedrà dal primo minuto Simon Kjaer che dovrebbe fare coppia in mezzo alla difesa con uno tra Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Sulle corsie laterali dovrebbe essere confermati Davide Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, a meno che Pioli non decida di dare un turno di riposo al capitano rossonero e dare la prima maglia da titolare della sua avventura milanista a Sergino Dest.

ALTRI CAMBI - Ci sarà una novità, poi, sicuramente anche in mezzo al campo dove Tommaso Pobega avrà una nuova chance dal primo minuto. Vedremo chi gli farà posto tra Ismael Bennacer e Sandro Tonali. In avanti, ci sarà la prima da titolare in rossonero di Divock Origi, con Giroud che osserverà quindi un turno di riposo. Alle spalle del belga, l'unico sicuro di un posto sembra essere Rafael Leao: per le altre due maglie, a destra c'è il solito ballottaggio Messias-Saelemakers, mentre come trequartista spazio ad uno tra Charles De Ketelaere e Brahim Diaz.