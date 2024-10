Milan in Champions: nulla è compromesso. 18 punti ancora in palio, ne bastano la metà per i playoff

Il Milan non ha iniziato bene il suo percorso in Champions League (zero punti in due partite), ma il calendario non è stato magnanimo visto che i rossoneri hanno dovuto affrontare Liverpool e Bayer Levrrkusen. Nessun dramma comunque perchè nulla è compromesso nonostante le due sconfitte: ci sono infatti ancora 18 punti a disposizione, dunque è ancora tutto aperto per la qualificazione al turno successivo.

TRE VITTORIE - Le partite da giocare prima di chiudere la fase campionato sono sei, di cui cinque contro avversarie assolutamente alla portata del Milan: Bruges, Slovia Bratislava, Stella Rosa, Girona e Dinamo Zagabria (tra la sfida contro la squadra bela e quella slovacca c'è la trasferta sul campo del Real Madrid). Per andare almeno ai playoff, a cui si qualificheranno le formazioni che arriveranno dalla 9^ alla 24^ posizione, servono almeno tre vittorie nelle prossime sei partite. E' vero che in Europa non esistono partite facili, ma si tratta di un bottino assolutamente alla portata del Diavolo che in Champions deve comunque cambiare passo.

NOVE PUNTI PER I PLAYOFF - Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che secondo gli studi sul nuovo format della competizione bastano nove punti per accedere ai playoff. E' questo l'obiettivo realistico del Milan e in via Aldo Rossi c'è fiducia e ottimismo di poter raggiungerlo senza problemi. La squadra di Fonseca dovrà ripartire dall'ultima mezz'ora in casa del Bayer Leverkusen perchè in Champions servono coraggio e intraprendenza.