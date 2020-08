Milan in pole per Brahim Diaz: affare in prestito con diritto di riscatto, si può chiudere a breve

Non è un mistero che a Stefano Pioli piacciano non solo i giocatori di qualità, ma anche quelli duttili. E quindi il profilo di Brahim Diaz ha l'identikit perfetto di quello che sta cercando il Milan per rinforzare la trequarti: il giovane talento del Real Madrid è infatti un trequartista di ruolo, ma è in grado di giocare sia da esterno destro che da esterno sinistro d'attacco. In pratica, nella 4-2-3-1 di Pioli, lo spagnolo può essere schierato senza problemi in tutte e tre le posizioni alle spalle del centravanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta nel dettaglio le caratteristiche tecniche di Brahim Diaz: ambidestro, è dotato di grande tecnica, apprezzabile nel dribbling e in generale quando ha la palla tra i piedi. Nonostante la sua giovanissima età (è un classe 1999), nella sua breve carriera è già stato allenato da due grandi tecnici, cioè da Pepe Guardiola al Manchester City e da Zinedine Zidane al Real Madrid.

IN PRESTITO - Proprio l'allenatore francese, che è convinto che lo spagnolo deve ancora far vedere gran parte del suo potenziale, non vorrebbe privarsene definitivamente e per questo avrebbe dato il suo ok al trasferimento, ma solo in prestito. Il Milan, nonostante la grande concorrenza, è in pole e punta a chiudere il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto entro pochi giorni. Il Real Madrid ci sta pensando, ma è probabile che vorrà inserire nel contratto anche una clausola di recompra.