Milan in pole su Ricci: è una scelta societaria. Il Torino chiede 35-40 milioni, ci sarà da trattare parecchio

vedi letture

Mancano sei partite alla fine della Serie A 2024-2025 e quasi certamente saranno anche le ultime sei gare di Samuele Ricci con la maglia del Torino. La sua cessione in estate è ormai scritta e ad oggi in pole per il centrocampista dei granata e della Nazionale italiana c'è il Milan che da tempo è sulle sue tracce. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che ricorda che anche a gennaio i rossoneri avevano fatto un tentativo, ma arrivò il no di Cairo che non volle cedere il suo gioiellino a stagione in corso.

RICCI SCELTA SOCIETARIA - Tutto rinviato all'estate e così sarà perchè più passano i giorni e più aumentano le voci su un futuro di Ricci a Milanello. Il Milan vuole creare una base italiana, anche per un discorso di liste, e per questo tra gli obiettivi ha messo proprio il giocatore del Torino. La scelta di andare sul mediano granata non è legata a nessun allenatore in particolare, ma è una scelta prima di tutto societaria. Geoffrey Moncada, che dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo tornerà a capo dell'area scouting, lo segue da diversi mesi e non appena verrà scelto il ds (al momento Tare è il grande favorito) ci sarà l'assalto decisivo a Ricci.

CI SARA' DA TRATTARE - A Torino si sono probabilmente già preparati all'addio del loro capitano, ma non intendono sicuramente regalarlo. Anzi, la richiesta di Cairo è importante: non meno di 35-40 milioni di euro. Il Milan lo valuta una cifra inferiore e per questo ci sarà da trattare parecchio. Attenzione poi anche al possibile inserimento di altri club che potrebbero andare all'assalto del regista granata. Il Diavolo è in vantaggio su tutti, ma non dovrà perdere troppo tempo altrimenti la strada che porta a Ricci rischia di diventare molto in salita.